Кофемашины Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж

Кофемашину Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж. Об этом пишет журнал «Автопилот».

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Одна из версий устройства для автоматического приготовления кофе под названием Porsche x La Marzocco Linea Micra в цвете Slate Grey стоит около 6,5 тысячи долларов (519 тысяч рублей). Известно, что в такой же оттенок красили спорткары 911 Carrera RSR.

В то же время модель в дизайне Martini оценили в 7 тысяч долларов (559 тысяч рублей).

Кофемашина представляет собой 19-килограммовое устройство с индикатором давления в стиле тахометра автомобиля. Кроме того, поворотные ручки машины повторяют селектор выбора режима движения в современных спорткарах марки.

Ранее миллиардер Марк Цукерберг похвастался уникальным Porsche. Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) спроектировал уникальный автомобиль на базе Porsche Cayenne Turbo GT для своей супруги Присциллы Чан.