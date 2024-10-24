С молотка пустят редчайший дизель-электрический хэтчбек Volkswagen

На продажу выставили редкий Volkswagen XL1 с дизель-электрическим двигателем. Необычный автомобиль оборудован плагин-гибридной установкой. Немецкие инженеры построили всего 250 подобных машин. Уникальная модель 2015 года выпуска с момента сборки находилась в руках единственного владельца, который проехал за рулем автомобиля менее 20 тысяч километров. Расстаться с необычным транспортным средством хозяин готов за 69 950 фунтов стерлингов (примерно 8,8 миллиона рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

Volkswagen XL1 представили в 2013 году в рамках Женевского автосалона. Модель представляла собой воплощение самых современных технологий, ориентированных на создание автомобиля, способного проехать на одном литре топлива сто километров. После нескольких прототипов немецкие инженеры представили финальный вариант длиной около 3900 миллиметров, который получил аэродинамический кузов из композитных материалов с закрытыми задними колесами. При массе в 795 килограммов коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,189.

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

© Piston Heads

XL1 получил последовательно-гибридную силовую установку, в которую вошли 800-кубовый дизельный двигатель мощностью 48 лошадиных сил и 27-сильный электромотор. Агрегаты дополнили роботизированной трансмиссией DSG. Запас хода модели на электротяге составил около 50 километров. Используя ДВС, автомобиль может проехать сто километров, потратив два литра топлива. В гибридном режиме средний расход составил 0,9 литра на «сотню».

За два года производства специалисты Volkswagen выпустили всего 250 XL1, из которых в свободную продажу поступили 200 машин. Стоимость модели на тот момент составляла 111 000 евро. Судя по фотографиям, представленный экземпляр сохранился в превосходном состоянии. Расстаться с необычным хэтчбеком, который находится в Великобритании, владелец готов за 69 950 фунтов стерлингов (примерно 8,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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