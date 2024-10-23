Россиянки чаще всего покупают кроссоверы

Названы автомобили, которые чаще всего покупают женщины. Так, в 2024 году самыми популярными новыми машинами у россиянок стали кроссоверы Omoda (364 проданных единицы), Hyundai (304) и Chery (263), пишет «Газета.Ru».

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На три модели пришлось 16% покупок — это Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. В пятёрку самых популярных среди женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro (244) и Haval Jolion (243).

Эксперты отмечают радикальное изменение автомобильных предпочтений россиянок. Из списка пропали популярные в прошлом году «Москвич 3», Mazda CX-4 и Hyundai Santa Fe.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения рассказали, сколько комплексов фиксации нарушений могут определять телефон в руках водителя. Фиксация водителей с телефоном за рулём началась в 2020 году, и тогда таких комплексов было всего восемь. К началу 2022 года число камер выросло в разы — до 362. В настоящий момент в Москве 519 комплексов камер, которые фиксируют водителей с телефоном за рулём. Таким образом, их количество увеличилось более чем на треть за 2,5 года.