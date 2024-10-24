Минивэн Zeekr Mix стал доступен к заказу

Компания Zeekr дала старт продажам нового минивэна Mix, который традиционно, как и любая другая модель бренда, привлёк к себе внимание. У марки есть большой вэн Zeekr 009, а Mix - более компактное предложение, из-за чего он получил прозвище "детский автобус".

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Габариты "Микса" действительно не выдающиеся и вполне сопоставимы со среднеразмерными или большими кроссоверами: длина - 4688 мм, ширина и высота равны 1995 и 1755 мм соответственно. Но благодаря электрическому приводу колёсная база имеет внушительные размеры - 3008 мм, что буквально означает, что салон у модели просторный.

Доступ в него осуществляется через сдвижную левую дверь или через "ворота" справа, водитель забирается на своё место через обычную распашную дверь. Салон Zeekr Mix имеет только два ряда сидений и широкие возможности трансформации: передние кресла можно развернуть назад, бокс между ними двигается вдоль пола и имеет возможность закрепления компактного столика, у заднего дивана есть функция наклона спинки и выдвижные подножки.

В Zeekr заявили, что не хотят и не станут производить автомобили-матрёшки со скучным однотипным дизайном, отличающихся друг от друга только размерами. Во-вторых, Zeekr - высокотехнологичный бренд, и даже если чертежи и технологии попадут в руки конкурентов, то они не смогут их воспроизвести даже за два года, заявили в компании на презентации Mix.

Здесь стоит вспомнить, что Zeekr Mix построен на платформе Haohan-M, спроектированной под беспилотники, и изначально у минивэна был складной руль, однако реализовать такое для серийного автомобиля пока не позволяют нормативные требования к безопасности. Но, тем не менее, Zeekr Mix является отправной точкой в мир высоких технологий, стартом в будущее.

Zeekr Mix доступен в двух комплектациях, которые идентичны по характеристикам мощности электродвигателя, установленного на задней оси, - 422 л.с. Отличия - в ёмкости батареи: 76 и 102 кВт·ч, запас хода соответственно равен 550 и 702 км.

Цены на Mix в зависимости от выбранной автономности составляют 280-300 тысяч юаней (3,8-4,06 млн рублей).