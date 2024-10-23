Электромобили с пробегом все меньше интересуют россиян

Продажи электрокаров с пробегом снижаются в России который месяц подряд. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в сентябре текущего года россияне купили 1 088 подержанных электромобилей, что на 6% меньше, чем год назад. Но по итогам реализации за девять месяцев 2024 года отмечен рост — за это время было продано 8 359 подержанных электрокаров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Более 70% от общего объёма продаж электрокаров с пробегом в сентябре пришлось на три бренда — Nissan (454 единицы), Tesla (173) и Zeekr (150). Показатели остальных марок были менее 100 единиц.

В модельном рейтинге подержанных электромобилей по-прежнему лидирует Nissan Leaf. Его приобрели 447 раз. Далее идут Zeekr 001 (109 единиц) и Tesla Model 3 (83).

Ранее стало известно, что исследование компании «Рольф» выявило самые популярные бренды среди женщин-автолюбителей. Так, в 2024 году самыми популярными новыми машинами у россиянок стали кроссоверы Omoda (364 проданных единицы), Hyundai (304) и Chery (263). На три модели пришлось 16% покупок — это Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. В пятёрку самых популярных среди женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro (244) и Haval Jolion (243).