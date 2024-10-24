Россияне назвали игры, которыми развлекаются в автопутешествиях

Стало известно о популярных развлечениях россиян в автопутешествиях. В последние годы в России активно развивается автомобильный туризм. Треть россиян, по данным ВЦИОМ, выбирают путешествия на машинах не только на время отпуска, но и в праздничные и выходные дни. Какие развлечения помогают скрасить долгую дорогу?

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Под любимую музыку путешествуют 75% автотуристов, но есть и те, кто предпочитает музыке аудиокнигу или подкаст — 5%. А есть и такие, кто в дороге любит просто поболтать или поиграть в какие-нибудь игры, и их оказалось 17%.

Самой популярной игрой в долгой дороге у россиян оказалась музыкальная — «Угадай мелодию», которую знают почти 38% опрошенных.

На втором месте — игры на внимательность (26%). В таких играх можно считать машины определённого цвета или бренда/модели. По 25% набрали словесные игры, когда нужно составлять слова или фразы из букв номерных знаков или искать за окном предметы на загаданную букву. Игрой «Я кладу в рюкзак…» (участники по очереди перечисляют все предметы, собранные в дорогу, каждый раз добавляя по одному новому) тренируют память 14% опрошенных автотуристов.

Спасут долгую дорогу и разные онлайн-игры. Например, в квизе «Угадайтачку» от Авто.ру нужно угадывать модель автомобиля по небольшому фрагменту кузова или салона, а также можно проверить свои знания об особенностях и истории разных марок. Стоит отметить, что в этой игре победители получают подарки, например, запас топлива.