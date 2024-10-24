Morgan Plus Six получил «прощальную» версию Pinnacle

Компания Morgan выпустила «прощальную» версию родстера. Модель снимут с производства в следующем году, и у её преемника уже не будет классического дизайна. Лимитированный Plus Six Pinnacle отличается от обычных Plus Six лишь особым декором. Причем некоторые решения, как особая прострочка на спинках кресел, использованы впервые.
Родстер Morgan Plus Six снимут с производства в начале 2025 года. Свою родословную эта модель ведет от Plus 8 конца 60-х и станет последним спорткаром «Моргана» с классическим дизайном. Как ожидается, преемник будет выглядеть иначе, а дебютирует он до конца следующего года. Тем временем кульминацией производства «шестерки» объявлен лимитированный Plus Six Pinnacle, представляющий собой подборку эксклюзивных вариантов декора, которыми клиенты баловали себя в течение последних пяти лет.
Тираж родстера составит 30 экземпляров, цена — от 96 995 фунтов стерлингов. Для Plus Six Pinnacle можно будет заказать любой цвет кузова, в том числе по программе paint to sample, когда колеровку делают на основе предоставленного покупателем образца. Цветовых схем салона три, все нейтральных оттенков и подобраны таким образом, чтобы сочетаться с экстерьером. Для отделки используют кожу (светло-коричневую, нежно-голубую либо насыщенную темно-коричневую), овчину (из неё сделаны коврики), шпон тика и массив дерева.
На центральной консоли — алюминиевый логотип спецверсии, созданный под вдохновением от японских деревянных мозаик маркетри. Спинки сидений (впервые для Plus Six) и двери украшены кожей с плиссировкой и геометрической прострочкой. Из нового здесь также отполированная до зеркального блеска крышка топливозаливной горловины. Под капотом — рядная «шестёрка» BMW объемом три литра, развивающая 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF. Разгон до ста у Plus Six занимает 4,2 секунды, максимальная скорость — 267 километров в час.