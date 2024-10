Morgan Plus Six получил «прощальную» версию Pinnacle

Компания Morgan выпустила «прощальную» версию родстера. Модель снимут с производства в следующем году, и у её преемника уже не будет классического дизайна. Лимитированный Plus Six Pinnacle отличается от обычных Plus Six лишь особым декором. Причем некоторые решения, как особая прострочка на спинках кресел, использованы впервые.

© Motor.ru

Родстер Morgan Plus Six снимут с производства в начале 2025 года. Свою родословную эта модель ведет от Plus 8 конца 60-х и станет последним спорткаром «Моргана» с классическим дизайном. Как ожидается, преемник будет выглядеть иначе, а дебютирует он до конца следующего года. Тем временем кульминацией производства «шестерки» объявлен лимитированный Plus Six Pinnacle, представляющий собой подборку эксклюзивных вариантов декора, которыми клиенты баловали себя в течение последних пяти лет.

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

Тираж родстера составит 30 экземпляров, цена — от 96 995 фунтов стерлингов. Для Plus Six Pinnacle можно будет заказать любой цвет кузова, в том числе по программе paint to sample, когда колеровку делают на основе предоставленного покупателем образца. Цветовых схем салона три, все нейтральных оттенков и подобраны таким образом, чтобы сочетаться с экстерьером. Для отделки используют кожу (светло-коричневую, нежно-голубую либо насыщенную темно-коричневую), овчину (из неё сделаны коврики), шпон тика и массив дерева.

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

На центральной консоли — алюминиевый логотип спецверсии, созданный под вдохновением от японских деревянных мозаик маркетри. Спинки сидений (впервые для Plus Six) и двери украшены кожей с плиссировкой и геометрической прострочкой. Из нового здесь также отполированная до зеркального блеска крышка топливозаливной горловины. Под капотом — рядная «шестёрка» BMW объемом три литра, развивающая 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF. Разгон до ста у Plus Six занимает 4,2 секунды, максимальная скорость — 267 километров в час.