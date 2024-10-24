Спорткар BMW M2 получил спецверсию с механикой

Особенное купе выпустят лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 30 экземпляров, причём все они предназначены для мексиканского рынка.

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Компания BMW выпускает «заряженное» купе M2 с 2016 года, актуальное второе поколение дебютировало осенью 2022 года, а в продажу такой спорткар поступил в 2023-м. Минувшим летом мы рассказывали про обновки, которыми двухдверка баварского бренда обзавелась к 2025 модельному году. Теперь же стало известно о том, что у «горячей» модели появилась спецверсия.

Особое исполнение BMW M2 адресовано мексиканскому рынку: с его помощью компания решила отметить 30-летие деятельности в стране, так что спецверсия получила прибавку 30 Years Edition к названию. В списке отличий от обычного купе значится цветовая палитра. Так, особенные двухдверки предлагаются в двух оттенках – матово-синем Frozen Portimao Blau metallic и матово-сером Frozen Pure Grey metallic.

В салоне спорткара BMW M2 30 Years Edition установлены спортивные кресла-ковши, оснащённые различными электрорегулировками и отделанные красной и чёрной кожей. Рулевое колесо обтянуто алькантарой, а декоративные элементы, украсившие интерьер, созданы из углеродного волокна.

В списке отличий спецверсии BMW M2 значится безальтернативная шестискоростная механическая коробка передач, хотя обычному «горячему» купе ещё положен восьмиступенчатый автомат M Steptronic. Как и у всех штатных исполнений двухдверки в базовое оснащение входят адаптивные амортизаторы и электронноуправляемая блокировка дифференциала.

«Начинка» у BMW M2 30 Years Edition такая же, как у обычного купе 2025 модельного года (то есть с подросшей мощностью). Речь идёт о шестицилиндровом рядном двигателе объёмом 3,0 литра, отдача которого увеличилась на 20 «лошадок» до 480 л.с. (при 6250 оборотах в минуту), у версии с механикой его максимальный крутящий момент равен 550 Нм.

Тираж спецверсии насчитывает всего 30 экземпляров, все они предназначены для мексиканского рынка. Производство этих двухдверок налажено на заводе BMW в Лерме (здесь же выпускаются обычные купе). Цена M2 30 Years Edition уже известна: дилеры BMW попросят за юбилейный вариант не менее 2 149 900 мексиканских песо (эквивалентно примерно 10,39 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, на прошлой неделе был представлен обновлённый BMW 2 Series Gran Coupe: его лишили МКП, а топ-версию M235 xDrive «придушили». Так, теперь 2,0-литровый турбомотор выдаёт 300 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента, что на 6 л.с. и 50 Нм меньше, чем у дореформенной версии (хотя на ключевых динамических характеристиках это не сказалось).