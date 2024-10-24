Автоэксперт рассказал, какие запчасти можно покупать на разборке

Россияне все чаще покупают автозапчасти на разборках с подержанных машин известных брендов. Для многих это наиболее приемлемое сочетание цены и качества, тем более, если остаточный ресурс достаточный.

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Как рассказал портал "АвтоВзгляд", на разборках можно найти кузовные детали, сложные и дорогие узлы и агрегаты (например, стартер или генератор), оптику. Для большинства россиян это лучший вариант поддерживать автомобиль на ходу.

Однако, как отмечают эксперты, зачастую после покупки детали с разборки приходится тратить деньги на различный крепеж, которого не хватает. Болтик или клипса могут стоить по 300 и более рублей за штуку. Это касается и ремонта дверей, и подвески, и многого другого. Бывает так, что стоимость крепежа обходится в цену, сопоставимую с ценой самой детали.

Поэтому важный совет: на разборках искать и приобретать не только нужную деталь, но "ведро болтов" к ней. Об этом некоторые забывают.

Многие сервисы по разбору автомобилей продают актуальный лот - все болты с разобранной машины. Обычно это крепеж в практически идеальном состоянии, аккуратно снятый, собранный в одну емкость и продающийся "оптом". Эксперты настоятельно советуют не пренебрегать этим предложением: рано или поздно пригодится.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр назвал запчасти, которые сложнее всего купить в России.