УАЗ обучит рабочих профессии рихтовщика

Ульяновский автозавод обучит рабочих профессии рихтовщика. Это сотрудник, который устраняет кузовные недочёты. Обещанная зарплата — от 57 000 рублей. Как рассказали редакции Quto на самом предприятии, автомобильный завод располагает собственным аккредитованным учебным центром, где будет проходить обучение этой специальности.

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Обучение предполагает временный — на срок от трёх до шести месяцев — перевод сотрудника на сварочное производство, где ему предстоит осваивать новую специальносту. После обучения работник может либо остаться на новой работе, либо вернуться на прежнее место.

Сейчас укомплектовать штат рихтовщиков особенно важно: в компании активно занимаются повышением качества выпускаемой продукции. Обучить дефицитной профессии могут и новый, и имеющийся персонал (например, грузчик, чтобы повысить свой доход, может стать рихтовщиком).

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод подарит «буханке» вторую жизнь: так, легендарная модель не планирует отправляться на заслуженную пенсию.