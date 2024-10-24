Дилеры начали получать дешевую версию Lada Vesta с АКП

Доступная модификация Lada Vesta с автоматической трансмиссией начала поступать к российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Напомним, в гамме семейства Lada Vesta появился новый силовой агрегат – двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией.

На «АвтоВАЗе» заявили, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и автомобилях Lada Vesta SW, начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата составляет 50 тыс. рублей.

До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки.

До последнего времени вариатор на Lada Vesta предлагали только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.