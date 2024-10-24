Появились реальные отзывы о кроссовере "Москвич 3" с большим пробегом

На форуме владельцев кроссовера "Москвич 3" появился раздел с обсуждением поломок, которые случились за время эксплуатации машины. Модель вышла на рынок в марте 2023 года, и уже есть те, кто намотал на автомобиле более 100 тысяч км.

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Один из владельцев пишет, что за 106 тысяч км поменял только расходники, по технической части нареканий нет. Также к технике не возникло вопросов у другого пользователя, который проехал на "Москвиче 3" 105 тысяч км, но у автомобиля лопнул люк, причины не называются.

На пробегах до "сотни" встречаются противоречивые отзывы: у кого-то колодки дожили до 70 тысяч, у кого-то потребовалась замена уже на 10 тысячах. Преимущественно владельцы пишут, что "полёт нормальный".

Изучая отзывы, можно сделать вывод, что состояние автомобиля во многом зависит от соблюдения владельцем условий эксплуатации. Например, версии с вариатором категорически не любят нагрузки в виде резких стартов или буксировки, частое и резкое торможение приводит к быстрому износу колодок, а отделка салона тех, кто выходит на работу на личном авто в такси, потеряет свой лоск гораздо быстрее.

Тем не менее, не исключены случаи брака, которые случаются на любом производстве.

"Повальный" характер носит ситуация с моргающим экраном мультимедиа, которую некоторым удалось решить путём перепрокладки проводки. Единичные случаи по быстрому выходу из строя ремня генератора, камеры заднего вида/кругового обзора, сальник привода, шаровой опоры.

Также есть пара случаев с поломкой двигателя, однако по какой причине это случилось или хотя бы сопутствующие симптомы, не уточняется. Прогар клапанов наблюдается у тех, кто ездил на газе, однако здесь тоже есть свои нюансы: сейчас на рынке альтернативного топлива доступно два вида - пропан и метан.

В настоящее время купить "Москвич 3" можно за 1,7-1,9 млн рублей. Кроссовер предложен со 136-сильным двигателем 1.5 литра, в пару можно выбрать МКП или вариатор. Привод - только передний во всех комплектациях.