Государственные структуры закупили уже 300 автомобилей Lada Aura

АвтоВАЗ: госструктуры закупили уже 300 автомобилей Lada Aura. Такие данные Quto привёл глава компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Собсеседник редакции не назвал основных клиентов, но известно, что первыми автомобили опробовали администрация президента РФ, чиновники Министерства финансов, а также правительство Самарской области.

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Кстати, компании «Согласие» подсчитали, что 30-летний петербуржец, что имеет 10-летний стаж вождения, заплатит за полис ОСАГО для новой «Ауры» минимум 19 650, а за страховку каско — 66 000 рублей.

Для 40-летнего москвича, имеющего 20-летний стаж вождения, полис ОСАГО на более дорогую версию Status обойдётся дешевле — в 18 550 рублей, а дополнительная защита каско облегчит кошелёк на 58 000.

При этом АвтоВАЗ также готовит платформу под действительно большие машины. Сейчас самая крупная Lada — это Aura, то есть удлинённая версия «Весты». Но инженеры российского автогиганта работают над архитектурой под автомобили класса D.