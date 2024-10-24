Мировой авторынок в сентябре просел

Китай продолжает лидировать по продажам в мире, но со сниженим показателей. За первый месяц осени мировой объём реализации составил 7 547 056 машин, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за девять месяцев 2024 года показатели общей реализации достигли 63 766 366 машин, что на 0,4% больше прошлогоднего результата.

Лидирующее положение предсказуемо сохранил за собой Китай с показателем 2 287 735 экземпляров. Но этого оказалось недостаточно, чтобы обойти показатели сентября 2023 года — снижение на 5,2%. Объёмы продаж в США упали куда заметнее — на 12% при реализации в 1 180 352 единиц в сентябре этого года.

Страны Западной Европы также постепенно уходят в минус от месяца к месяцу. В первый осенний месяц общие продажи здесь составили 1 175 156 штук, что на 4,1% прошлогоднего показателя. На этом фоне положение дел с продажами в Восточной Европы внушает оптимизм. Тут рост на 10,2% — 398 685 проданных единиц. Эксперты объясняют этот успех ростом продаж в России, в том числе из-за вступления в силу с октября новой шкалы утилизационного сбора, тогда как в Западной Европе положение ухудшается высокими процентными ставками и отсутствием стимулирующих мер к приобретению транспорта.

В Южной Америке дела тоже идут хорошо. За сентябрь здесь было продано 263 567 машин, что на 20,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Стоит отметить стабильное положение японского рынка, где объём реализации повторил цифру прошлого года — 434 663 единиц. А в Канаде и Южной Корее отмечается снижение продаж — 155 116 единиц (меньше на 0,9%) и 128 389 единиц (меньше на 2,3%) соответственно.