Появилось первое официальное фото обновленного Kia Sportage

Рестайлинг принесет корейскому кроссоверу новую головную оптику и другую радиаторную решетку. А вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

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Паркетник Kia Sportage актуального пятого поколения в строю с 2021 года. Модель получила довольно смелый дизайн экстерьера. Тем не менее, кроссовер оказался удачным. Так, согласно статистике самой компании, по итогам прошлого года Sportage возглавил личный рейтинг глобальных продаж марки: по всему миру было реализовано более 523 000 автомобилей. И вот пришло время планового рестайлинга. Замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались шпионам. А теперь опубликованы первые тизеры: на них запечатлен «мировой» Kia Sportage. Укороченную обновленную модель, адресованную в основном Европе, покажут позже.

Следом за остальными свежими моделями Kia кроссовер Sportage перейдет на клыкастую головную оптику: у него будут вертикальные блоки фар и L-образные диодные ходовые огни. Еще заменят радиаторную решетку и бамперы. Задние фонари сохранят свою форму, но у них будет другая начинка.

Размеры рестайлингового паркетника не озвучены. Длина дореформенного глобального Kia Sportage равна 4660 мм, колесная база – 2755 мм (показатели европейской версии – 4515 и 2680 мм соответственно).

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри установят новые мультимедийную систему и блок управления «климатом». Ну и еще, возможно, освежат материалы отделки.

На данный момент нет информации о том, коснутся ли реформы техники. В линейку дорестайлингового Kia Sportage в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники 2.0 MPI и 2.5 GDI, турбомоторы 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI и 2.0 T-GDI. Паркетник также доступен с дизелями 1.6 CRDi и 2.0 CRDi. Наконец, можно выбрать полноценный гибрид: есть версии PHEV и HEV – с возможностью зарядки от электросети и без нее.

Премьера обновленного Kia Sportage состоится в Корее в ноябре.