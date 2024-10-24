С начала 2024 года в России произвели более полумиллиона автомобилей

В России в 2024 году произвели более полумиллиона автомобилей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по сентябрь российские автозаводы выпустили 508 тысяч легковых автомобилей, что на 39,3 процента выше показателя за аналогичный период 2023 года. В сентябре с конвейеров сошло 66 тысяч машин — это на 2,7 процента превосходит прошлогодний показатель.

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Росстат не приводит абсолютный показатель по объемам выпуска, но, исходя из статистики за предыдущие периоды, объем производства легковых автомобилей составил около 66 тысяч штук. Это на 2,7 процента больше, чем за сентябрь прошлого года, и на 29,5 процента больше, чем в августе текущего. И этот результат является самым высоким с февраля 2022 года, когда было выпущено 108 тысяч машин.

Что касается грузовой техники, то за сентябрь собрали на 3,9 процента больше грузовиков, чем в начале осени 2023-го, и на 27,5 процента больше, чем в августе 2024-го. «Интерфакс» публикует абсолютные цифры: с конвейеров российских автозаводов сошло около 19 тысяч грузовиков, и это самый высокий показатель с декабря 2021 года, в котором произвели 20,5 тысяч единиц грузовой техники.

В сентябре, напомним, АвтоВАЗ запустил производство электрического Lada e-Largus на ижеском заводе, а Haval поставил на корнвейер предприятия в Тульской области кроссовер Н3.