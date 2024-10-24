В России начали отказываться от автокредитов

Интерес россиян к автокредитам резко снизился. В сентябре 2024 года объём выданных в России займов на покупку автомобилей сократился относительно августа на 9,7%, до 203,9 млрд рублей. При этом по сравнению с тем же периодом 2023 года объём автокредитов вырос на 41,2%.

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«По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объём выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в сентябре 2024 года составил 203,9 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года — 225,7 миллиарда рублей)», — сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В ведомстве отметили, что годом ранее в России наблюдалась аналогичная картина со снижением спроса на автокредиты, а в сентябре 2023-го выдано было на 3% займов меньше, чем в августе.

Чаще всего услугами финансовых организаций при покупке машин пользуются жители Москвы (15,6 млрд рублей), Подмосковья (13,4 млрд рублей), Татарстана (10,2 млрд рублей), Санкт-Петербурга (10,2 млрд рублей) и Краснодарского края (8,9 млрд рублей).

Единственной областью, где объём выданных займов вырос, стала Новосибирская (+3,5%). А вот среди регионов, в которых спрос на кредиты просел сильнее всего, лидируют Тульская (-19,1%), Ростовская (-18,2%), Омская (-16,2%), Новосибирская (-15,9%) и Кемеровская (-14,2%) области. В Москве этот показатель снизился на 6,9%, в Санкт-Петербурге — на 4,2%.