Московские автосервисы оказались перегружены потоком машин

Очереди в столичных автосервисах и у некоторых бывших официальных дилеров достигают нескольких недель. Как сообщает "Газета.ru", такая ситуация возникла по нескольким причинам: из-за кадрового голода и застройки жилыми домами промзон.

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Так, уточняется, что очереди на сколько-нибудь значимый ремонт автомобилей в Москве достигают нескольких недель, а по кузовным работам - до месяца.

По словам вице-президента "Национального автомобильного союза" (НАС) Яна Хайцеэра, дефицит механиков в автосервисах составляет 30% от требуемого числа персонала.

Основной возраст механиков сейчас более 40 лет - специалистов не хватает.

Ранее сообщалось, что автосервисы не могут найти запчасти из-за роста продаж машин с пробегом. Кроме того, российские водители рассказали, по каким критериям выбирают автосервис.