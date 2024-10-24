В России стартуют продажи Honda Odyssey

На российском рынке появились минивэны Honda Odyssey китайской сборки. Как стало известно редакции Quto, на автомобили, ввезённые благодаря механизму параллельного импорта, будет действовать полноценная гарантия — 3 года или 100 000 километров. Правда, стоить китайско-японская экзотика стоит недёшево — от 7 200 000 рублей.

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Гибридная система «Одиссея» построена вокруг двухлитрового бензинового двигателя отдачей 145 сил, который работает по экономичному циклу Аткинсона. Ему ассистирует пара электромоторов: один выполняет задачи генератора, а второй вращает передние колеса.

Кстати, большую часть времени гибридный однообъёмник передвигается на чистой электротяге. Поэтому паспортный расход топлива — очень скромные (для автомобиля длиной 4951 мм) 5,9 литра топлива на каждые 100 километров пробега.

В список базового оснащения включены 10-дюймовый тачскрин медиасистемы, полный набор водительских ассистентов, отделка салона экокожей, электропривод сдвижных дверей и многое другое.

Между тем, в Россию могут вернуться автомобили Mitsubishi: названо условие. Во всяком случае, японский автопроизводитель не намерен оставлять россиян без своих моделей.