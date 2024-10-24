Российские продажи Great Wall станут рекордными в 2024 году
Китайская компания Great Wall Motors прогнозирует продажи в России в 2024 году на уровне 1,7 млн автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.
«В результате GWM займет второе место по продажам после АвтоВАЗа с 245 тыс. автомобилей в 2024 году», — говорится в сообщении.
В GWM также поставили амбициозную цель — стать SUV-брендом №1 в России.
До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что стоимость отечественных машины в России может увеличиться минимум на 70 тыс. рублей с 1 января 2025 года.
По его словам, скачок цен произойдет в случае возвращения значительной части требований техрегламента в автопроме, что спровоцирует увеличение расходов на закупку компонентов.
Он отметил, что пока на российском авторынке не произошло полноценное импортозамещение. При этом обязательные системы, которые должны будут устанавливаться в авто с возвращением требований, будут преимущественно импортного происхождения.