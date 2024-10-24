В «Ростехе» объяснили Совфеду, как нужно поддерживать локализацию авто

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов указал на ошибки при локализации автомобилей.

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В ходе заседания в Совете Федерации Сергей Чемезов рассказал о трех важных мерах поддержки, которые помогут в развитии отечественного автомобилестроения.

По мнению руководителя Ростеха, государственное регулирование отрасли должно основываться на ключевом принципе связывания мер государственной поддержки с уровнем фактической локализации продукции. Чем выше степень локализации, тем больше возможностей должен иметь такой автомобиль для участия в различных программах стимулирования, включая госзакупки, льготное кредитование, льготный лизинг и промышленное субсидирование.

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех»: