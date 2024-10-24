Юрист объяснил, что нужно делать при повреждении автомобиля вандалами

Если россиянин столкнулся с тем, что его оставленный во дворе или на открытой парковке автомобиль повредили вандалы, то нужно начинать действовать сразу же. Первым делом – позвонить в полицию, четко описав нарушения и место, где они произошли, объяснил юрист Илья Русяев Общественной Службе Новостей.

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«Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – подчеркнул эксперт.

Он призвал добиться того, чтобы полиция зафиксировала заявление и направила наряд на осмотр машины и составление протокола. Если же речь идет о ДТП – в машину кто-то въехал – нужно обращаться в ГИБДД. В случаях, когда просто авто намеренно кто-то повредил – разбил стекло, поцарапал, проткнул шины то на место придет участковый.

До прибытия полицейских нужно сфотографировать и снять на видео нарушения – это нужно для дальнейших разбирательств. Если во дворе есть камеры видеонаблюдения, то нужно запросить записи у УК или ТСЖ. Также можно проверить записи с видеорегистраторов – своего и соседских, считает Русяев.

Далее при наличии страховки нужно обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба. Также при нахождении виновного ему можно направить претензию и потребовать возместить стоимость повреждений.

Напомним, также добиваться возмещения ущерба нужно, если с крыши здания на автомобиль обрушился снег или упала наледь. Следует вызвать сотрудника полиции, который оформит протокол осмотра места происшествия, после чего будет найден владелец здания, ответственный за случившееся. Так, если речь идет о многоквартирном доме, то, вероятнее всего, за него несут ответственность ЖКС или управляющая компания. А если сосулька упала на машину с балкона, то виноват будет хозяин квартиры, который вовремя не принял меры для очистки балкона.