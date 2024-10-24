Great Wall планирует привезти в Россию пять новинок в 2025 году

На 2025 год компания Great Wall запланировала пять новинок в РФ. Об этом стало известно на пресс-конференции российского офиса концерна.

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Одной из них станет Tank 400, но пока неизвестно, с какими силовыми агрегатами внедорожник поступит к дилерам: в КНР продаётся гибридный "четырёхсотый", для РФ, скорее всего, предусмотрены бензиновый и дизельный варианты.

Tank 700 на данный момент является флагманом модельной линейки бренда, который продаётся официально в России, однако в следующем году это место он уступит Tank 800 - огромному суперлюксу, который получит V8. Tank 800, очевидно, тоже претендует на роль одной из новинок для нашего рынка в 2025 году.

Ранее "РГ" рассказывала, что для РФ подготовлена особая модификация Tank 300, и, полагаем, что в списке анонсированных новинок также есть и другие версии "трёхсотого", например, Tank 330 с V6 или с дизелем.

Продажи автомобилей концерна Great Wall в России с января по сентябрь 2024 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Суммарный объём реализации автомобилей брендов Haval, GWM, Tank, Ora и Wey составил 168,1 тысячи единиц.