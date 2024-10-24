Стартапу «Атом» потребовались дополнительные миллиарды

Стартапу «Атом» понадобились дополнительные 20 млрд рублей. Российская компания объявила о планах выпустить дополнительного пакета акций. Он будет включать в себя 547,9 тысячи ценных бумаг, а проданы они будут по закрытой подписке по цене 36,5 тысячи рублей за штуку. Предполагается, что это позволит привлечь в проект дополнительные 19,99 млрд рублей.

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Среди покупателей дополнительного пакета акций называют КамАЗ, «Газпром-Медиа Холдинг», «Росатом», «Татнефть», «Ротек», «Ренова», «Хит Моторз Рус», холдинг «ТЭМПО».

В компании отмечают, что дополнительные средства необходимы для запуска серийного производства отечественных электромобилей.

Напомним, размеры «Атома» составляют 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту. В движение модель будет приводить 204-сильный электромотор, а запас хода составит порядка 500 км.

Серийное производство российского электрокара начнётся на столичном заводе «Москвич» в 2025 году. По предварительным данным, на первом этапе с конвейеров предприятия будет сходить от 5 до 15 тысяч машин в год.