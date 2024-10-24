Автоподборщик назвал самые бесполезные электронные опции в авто

Автоподборщик Игорь Шагапов отметил, что некоторые электронные опции, недавно появившиеся в авто, включая премиальные китайские модели, могут оказаться не столь полезными для российских водителей.

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Речь идет о таких функциях, как:

помощники парковки;

автопилот;

танковый разворот (когда автомобиль может разворачиваться на месте).

Тесты показывают, что некоторые новые системы работают с перебоями. Конечно, хорошо, что подобные технологии разрабатывают и производители активно их тестируют. Но между экспериментами и массовым внедрением должна пройти некая адаптация. Возможно, в ближайшие 5-10 лет такие опции станут стандартом, как это когда-то произошло с электростеклоподъемниками.

Сегодня появляются машины с действительно футуристическими функциями. Например, летающие дроны, которые можно использовать для разведки дороги по бездорожью – инновация, представленная китайскими автопроизводителями.

Как отмечает эксперт, все это изобилие новых опций может даже вызывать ощущение перенасыщенности. Гораздо важнее иметь надежный и качественный автомобиль, потому что, если у машины проблемы с подвеской, управляемостью или динамикой, никакие дроны и другие «фишки» ситуацию не исправят. Когда авто отлично справляется со своими основными задачами, тогда и можно думать о добавлении более экзотических функций.

Многие стремятся купить авто простые и проверенные временем. Пусть в них не будет множества мониторов, летающих дронов или способности парковаться боком. Главное, чтобы автомобиль был качественным и надежным. Водители ценят автомобили прежде всего за комфортное вождение, а не за изобилие опций и подсветок.

Еще один тренд последних лет – отказ от физических кнопок и переключателей в салоне. Их заменяют сенсорные панели, встроенные в мультимедийные системы, через которые можно управлять климатом и другими функциями. Однако такие решения все еще далеки от совершенства – на ходу пользоваться ими неудобно, особенно в пробках, и у водителей возникают нарекания по поводу эргономичности и эффективности таких интерфейсов.