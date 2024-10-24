Кроссовер Jetour X50 начал поступать к российским дилерам

Директор "Авилон Jetour" Антон Дёмкин рассказал "Российской газете", что официальные дилеры уже начали получать Jetour X50.

"В частности, в нашей сети эту новинку можно приобрести в нескольких салонах, в том числе, в "Авилон Jetour" на Автозаводской", - отметил он.

Напомним, китайская марка опубликовала все цены на модель в понедельник, но официально о старте продаж модели не объявляла.

Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 1 990 000 до 2 440 000 рублей. А это значит, что кроссовер вполне составит конкуренцию Lada Vesta.

Длина X50 составляет 4397 мм, колесная база - 2601 мм. Базовым силовым агрегатом для кроссовера стал 113-сильный атмосферник объёмом 1,5 литра и 5-ступенчатая МКП, альтернатива - турбоверсия мотора с отдачей 147 л.с. и 210 Нм и 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - передний.

Базовый набор систем безопасности предполагает: фронтальные подушки безопасности, ABS, ESC, систему контроля давления в шинах, комплекс ЭРА-Глонасс и другое.

Ранее "РГ" сообщала, что после повышения утильсбора кроссовер Jetour T2 подорожал на 250 тысяч рублей.