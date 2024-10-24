В России появился в продаже новый седан Chevrolet Cobalt

В России появились в продаже новые седаны Chevrolet Cobalt по цене от 1,5 млн рублей.

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Бюджетные седаны Chevrolet Cobalt продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Машина хорошо знакома россиянам. Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции этого авто, что делает его хорошим выбором для такси и повседневной эксплуатации в российских реалиях.

Сейчас седан можно купить по цене от 1,5 млн рублей. За столько продает новый Cobalt с 1,5-литровым 106-сильным атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом частник из Хабаровска. Также в авто две фронтальные подушки безопасности, штатная аудиомагнитола и кондиционер.

Для сравнения, Lada Vesta сейчас стоит минимум 1 513 900 рублей. Еще три таких седана продается в Оренбурге: два с МКП по цене 1 580 000 – 1 599 000 рублей, экземпляр с АКП стоит 1 770 000 рублей. В комплектациях седанов с МКП заявлены две подушки безопасности, электростеклоподъемники в передних дверях, штатная мультимедиа, кондиционер и несколько «теплых» опций, среди которых подогревы заднего стекла и зеркал заднего вида. В других городах России новые Кобальты продают еще дороже.