Водителям в Москве посоветовали срочно переобуть машины

Москвичам посоветовали в выходные отправиться в шиномонтаж. В ближайшие дни в столичный регион придёт похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Так что водителям синоптики рекомендуют не откладывать поездку в шиномонтаж и смену летних шин на зимние.

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«Я советую автомобилистам поменять на выходных шины, потому что, во-первых, температура опустится ниже критической отметки и, во-вторых, у россиян впереди праздники. Многие из них отправятся за город, где температура ещё ниже. Так что, конечно, лучше не откладывать переход на зимний режим эксплуатации», — подчеркнула ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Помимо этого, синоптик отметила, что в конце октября в Москве и Подмосковье ожидается снег.

«Временный снежный покров, который, согласно прогнозу, установится 28–29 октября, продержится недолго. В первых числах ноября он растает», — заключила эксперт.

Стоит отметить, что в начале недели синоптик заявил, водителям в Москве пока рано менять шины на зимние. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что температура в столичном регионе в октябре будет превышать климатическую норму на 2-5 градусов. Так что, по словам Романа Вильфанда, автомобилистам пока рано отправляться на шиномонтаж, а задумываться о сезонной смене шин нужно не ранее конца месяца.