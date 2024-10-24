Subaru Legacy Outback обзавелся юбилейной спецверсией в Японии

Тираж кроссовера с прибавкой 30th Anniversary составит всего 500 экземпляров. Модель появится в продаже в конце марта 2025 года.

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Среднеразмерный кроссовер Subaru на большинстве рынков продаётся под названием Outback (в том числе на основном для модели – в США), а в родной Японии он представлен под именем Legacy Outback. Автомобиль шестого поколения вышел на домашний рынок осенью 2021 года. Сейчас у этого SUV появилась лимитированная спецверсия.

Японцы приурочили выпуск спецверсии к 30-летию модели (годом рождения считается 1994-й), поэтому такой кроссовер получил прибавку 30th Anniversary к названию. У машин юбилейной серии (в основу легла версия Limited EX) есть ряд визуальных отличий. Так, решётка радиатора, рейлинги на крыше, корпуса наружных зеркал и декор на кузове выполнены в чёрном цвете. На багажной двери имеется шильдик с названием спецверсии. Ещё такой автомобиль получил чёрные 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски.

Ряд обновок получил и интерьер Subaru Legacy Outback 30th Anniversary. Кресла отделаны натуральной светлой и тёмной кожей, имеют серебристую прострочку. Передние сиденья оснащены функцией вентиляции, а водительское кресло ещё и регулировкой поясничной поддержки. Передняя панель тоже отделана двухцветной кожей, а дверные карты – чёрной кожей с серебристой прострочкой.

Помимо этого, особенная версия кроссовера, предназначенная для домашнего рынка, получила вышивку с названием оюбилейной серии и акустическую систему Harman Kardon, которая включает в себя шесть динамиков в передней части автомобиля, ещё четыре расположены сзади плюс сабвуфер.

Изменения внесены и в подвеску кроссовера. Subaru Legacy Outback 30th Anniversary. Так, особое исполнение модели снабдили передними амортизаторами Hitachi Astemo SFRD и задними амортизаторами со спортивными настройками STI.

В основе Subaru Legacy Outback лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform). Модель, предназначенная для японского рынка, оснащается бензиновым турбомотором CB18 H4-T объёмом 1,8 литра, его максимальная мощность составляет 177 л.с. Привод у этого кроссовера может быть только полным.

Тираж Subaru Legacy Outback 30th Anniversary ограничен: компания намерена выпустить всего 500 экземпляров. Традиционно для Японии право на покупку спецверсии будет разыграно с помощью лотереи, заявки на участие будут приниматься в дилерских центрах с 24 октября по 10 ноября текущего года. Ценник производитель не назвал. Продажи машин начнутся в конце марта 2025-го.

Напомним, недавно Subaru представила новую гибридную установку, в основе которой лежит двигатель Boxer объёмом 2,5 литра. Первым её получит кроссовер Crosstrek, при этом пока что речь идёт только о домашнем рынке.