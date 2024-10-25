Tesla снова отложила запуск нового родстера

Илон Маск в очередной раз отложил проект серийного родстера Tesla. Родстер второго поколения показали в статусе концепта в 2017 году, в 2023-м Tesla открыла прием предварительных заказов, но без четкой даты запуска производства — тогда в компании лишь выразили надежду, что сборку удастся наладить в 2024-м. Однако год близится к концу, а выпуск Roadster так и не начался. На недавнем собрании акционеров Tesla Илон Маск заявил, что планы вновь пришлось пересмотреть. «Причина, по которой он до сих пор не вышел, заключается в том, что Roadster — это не просто вишенка на торте, это вишенка на вишенке на торте», — говорил он ранее.

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Год назад на сайте Tesla появилась форма для предзаказа электрической двухдверки: желающие могли внести предоплату в размере пяти тысяч долларов (почти полмиллиона рублей), чтобы зарезервировать грядущий родстер. Полная цена «второго» Roadster на тот момент составляла 45 тысяч долларов (примерно 4,35 миллиона рублей).

Но сроки появления Tesla Roadster по-прежнему не определены. На собрании акционеров Маск заявил, что пока в приоритете проекты поважнее, «оказывающие более серьезное влияние на благо мира». Пока в дорожной карте марки запуск производства намечен на 2025 год, однако не исключено, что его еще раз отложат.

Ранее появились подробности о динамических характеристиках Roadster. По предварительным оценкам, на одном заряде батареи электрокар сможет проезжать около тысячи километров, а с места до «сотни» будет разгоняться меньше чем за секунду. И, по словам Маска, это еще не самая впечатляющая особенность машины: он анонсировал презентацию, которая станет «самой яркой в истории автомобилестроения» и добавил, что «другого подобного автомобиля больше никогда не будет».