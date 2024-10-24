В ноябре в России начнутся продажи роскошного китайского минивэна Wey. Great Wall Motor официально подтвердила запуск новой модели марки Wey на российском рынке: это будет гибридный минивэн «экстра-класса» (как заявляют в самой компании). В Россию привезут версию с полуторалитровым ДВС и двумя электродвигателями, один из которых встроен в двухступенчатую коробку передач, а второй установлен на задней оси. Отдача силовой установки составит 478 лошадиных сил. На выбор предложат шести- и семиместное исполнение и два варианта батарей разной емкости.

© Motor.ru

Шестиместный минивэн Business Lounge превышает в длину пять метров при колесной базе в 3,08 метра, а габариты семиместного Premium — 5,4 и 1,89 метра соответственно. Приводятся и динамические характеристики: версия с шестью местами набирает первую «сотню» за 5,7 секунды, а с семью — за 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 170 километрах в час. Смешанный расход топлива при полностью разряженной батарее составляет 6,5-6,7 литра.

© Wey

Второй новинкой Great Wall в ближайшей перспективе станет премиальный рамный внедорожник Tank 400, его ждут в первом квартале 2025 года. У него неразрезной задний мост, двухрычажная передняя подвеска и 224-миллиметровый клиренс. Он появится в России с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, интеллектуальным полным приводом (Torque-on-Demand), а также передней, задней и межосевой блокировкой дифференциалов.

В Китае у этой модели есть и гибридный вариант, его установка состоит из двухлитрового бензинового двигателя мощностью 245 лошадиных сил и 163-сильного электромотора, встроенного в девятиступенчатый автомат. Суммарная отдача агрегатов составляет 408 лошадиных сил.

Однако о появлении гибридного Tank 400 в России информации пока нет.