Chery анонсировала обновленный кроссовер Tiggo 4 для России

В РФ можно будет купить новый кроссовер Chery. Китайская компания анонсировала скорое появление на российском рынке рестайлинговой версии кроссовера Tiggo 4. Обновлённая модель лишилась приставки Pro в названии, но получила переработанное внешнее и внутреннее оформление, а также массу технических доработок. Россиянам автомобиль будет предложен в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra.

Новинка обзавелась полностью переработанным бампером, решёткой радиатора с имитирующими звёздное небо элементами, а также модернизированной головной оптикой с крупными вертикальными секциями ДХО. Аналогичные секции появились и на корме, а фонари соединены массивной горизонтальной линией с крупной надписью Chery.

В движение модель будет приводить 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 сил и 210 Нм крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом». Тандем будет обеспечивать разгон до 100 км/ч за 10,0 секунды. Привод —только передний.

© Chery

В салоне, как ожидается, появятся 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, экран медиасистемы того же размера, сенсорный блок управления климат-контролем, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Продажи нового Chery Tiggo 4 в России стартуют в ближайшее время. Все подробности о ценах и комплектациях кроссовера для нашей страны будут раскрыты в ближайшее время.

Помимо этого, до конца года в России начнутся продажи нового Chery Tiggo 9. В последние месяцы уходящего года модельный ряд китайского производителя на российском рынке будет расширен за счёт нового флагманского семиместного вседорожника. Известно, что россиянам паркетник будет предложен с бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой.