Hyundai выпустит уникальный кроссовер для рынка Китая
Корейская компания Hyundai разработает новый уникальный автомобиль для китайского рынка. Об этом сообщает IT Home.
Отмечается, что эксклюзивная модель будет выпущена на китайском рынке в следующем году. Скорее всего, речь идет о кроссовере.
До этого стало известно, что бренд Oting выведет на российский рынок пикап-хардтоп Palasso. Презентация новой модели состоялась в Москве.
Продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2025 года. Цены и набор комплектаций будут названы перед стартом продаж. Рамный пикап производится в Китае, на российский рынок он выйдет с бензиновым мотором 2.0 мощностью 218 л.с., восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF и полным приводом. Тем же силовым агрегатом оснащается и внедорожник Oting «Паладин», который уже продается в России.
У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе. Уровень крыши над багажником выше, чем над салоном. Объем грузового отсека — 2150 л, его стенки отделаны пластиком, на полу — ковровое покрытие, как в багажнике внедорожника.