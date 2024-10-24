Илон Маск резко снизил цену на Tesla Cybercab

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX понизил ожидаемую стоимость новейшей Tesla Cybercab. Цена снизилась сразу на 5 тысяч долларов, передает Ixbt.com.

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Это произошло в ходе пресс-конференции, посвященной финансовым результатам компании Tesla. Изначально предприниматель заявлял, что беспилотное такси Tesla Cybercab будет стоить менее 30 000 долларов. По его словам, разработка будет запущена в производство в 2026 году.

Во время вчерашнего выступления он отметил, что фактически модель будет стоить 25 000 долларов.

Ранее автомобилестроительная компания Илона Маска сообщила, что 22 октября 2024 года выпустила свой семимиллионный электромобиль. В начале 2020 года, на 16-й год своего существования, Tesla выпустила миллионный электромобиль. За последующие четыре года удалось произвести еще шесть миллионов электромобилей.