Новые седаны Suzuki Ciaz существенно упали в цене в России

Новые японские седаны Suzuki Ciaz, которые были ввезены в Россию, значительно снизились в цене. Об этом сообщает Ixbt.com.

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Согласно одному из классифайдов, в настоящее время цены начинаются от 2,2 млн рублей. Еще в начале сентября машина стоила не менее 2,6 млн рублей.

Как отмечается, за 2,2 млн рублей покупатель получает машину, оплаченный коммерческий утильсбор и ЭПТС. Модель продается в столице. Ей дали бежевый салон из эко-кожи с декором «под дерево», кожаный мультифункциональный руль, медиасистему с крупным тачскрином, цветной дисплей бортового компьютера, климат-контроль и литые диски.

Такой же седан с черным кожаным салоном можно купить в автосалоне в Астрахани. Отмечается, что комплектация GLX включает в себя 16-дюймовые литые диски, галогенные фары со светодиодными ДХО и датчиком света, светодиодные задние фонари, камеру заднего вида, климат-контроль, кожаный мульти-руль и штатную мультимедийную систему с небольшим монохромным дисплеем.

Ранее «Автостат» со ссылкой на экспертов сообщил, что на 1 июля каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей оказался произведенным под японской маркой.