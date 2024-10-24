Стало известно, сколько можно заработать на срезанном с автомобиля катализаторе

Каталитический нейтрализатор в России почему-то считается одной из самых бесполезных запчастей автомобиля. Он устанавливают в выхлопную трубу, чтобы снизить выхлопы машины. Это сетка из керамики с добавлением разнообразных (в том числе, редкоземельных) металлов. Выхлопные газы, проходя через нее, теряют большую часть вредных веществ.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", для многих российских автолюбителей вопрос экологии пока не очень актуален. Ведь на дорогах страны нередко можно встретить старые КамАЗы, из трубы которых идет черный дым.

Но произошло несколько событий. Инженеры Hyundai-Kia не учли момент, что отечественные автомобилисты любят устанавливать ГБО. Газомоторное топливо горит в камерах с куда более высокой температурой, из-за чего катализатор разваливается и набивает керамической стружкой цилиндры. Плюс к этому, забитый катализатор снижает мощность авто. Заменить же деталь стоит очень дорого. Наконец, в России появились организации, которые задорого скупают использованные катализаторы - из них можно извлечь драгметалл, включая платину.

Это привело к тому, что с машин начали спиливать катализаторы по ночам. А в некоторых мастерских автовладельцев начали убеждать, что эта деталь не нужна и убирать их. Скупщики за катализатор от старой двухлитровой BMW E36 берут 33 000 рублей, от Volkswagen Golf 4 - 17 500 рублей, от Peugeot 406 - 26 500 рублей. И вот итог: многие водители задумались над тем, чтобы срезать каталитический нейтрализатор и сдать за хорошую цену, ведь CO/CH в России фактически никто не проверяет.

Ранее "РГ" писала, что россияне переходят на машины с альтернативными двигателями.