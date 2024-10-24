В Белоруссии начались ценовые войны между Geely и Lada

В Белоруссии Geely и Lada соревнуются, кто продаст автомобиль дешевле. Некоторое время назад редакция Quto рассказывала, что АвтоВАЗ хочет занять место Geely на рынке соседней страны, планируя радикально повысить продажи. Так, в 2025 году «российский бренд №1» собирается реализовать через белорусских дилеров 15 000 машин, о чём сообщил глава компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

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Между тем, ожесточённая схватка за лидерство на рынке, похоже, уже началась. Во всяком случае, как рассказал Quto один из дилеров марки Geely, в Белоруссии рекордно подешевел Geely Emgrand.

Сейчас машину реально приобрести по цене от 54 500 рублей (1 600 000 российских). Вдобавок автосалоны готовы совершенно бесплатно одаривать клиентов комплектом зимних шин, ковриками и брызговиками.

АвтоВАЗ подготовил симметричный ответ, введя спеццены на «Гранты» и «Весты»: например, универсал Lada Vesta SW сейчас реально приобрести за 48 700 рублей (1 420 000 российских).

Как стало известно Quto, столько стоят экземпляры из новой партии, то есть оборудованные системой стабилизации. В подарок покупателю «Лады» также идут четыре зимних покрышки.

Большим достоинством «Джили» считается фирменная система кредитования, но АвтоВАЗ запустил свою кредитную программу. Также автогигант снизил цены на услуги дилерского сервиса.

Очевидно, что эта «ценовая война» будет затяжной... На стороне Geely — локальная сборка, поддержка государства и общая лоялность населения, а Lada берёт низкими ценами.

Между тем, Волжский автозавод намерен обновить своё семейство Lada Granta. Главным изменением станет отказ от использования автоматических трансмиссий Jatco.