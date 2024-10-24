Bertone выпустит современную версию родстера Runabout из 60-х

Компания Bertone воскресит концепт Autobianchi A112 Runabout. Его современную интерпретацию покажут в конце октября, причем, судя по тизерам, внешне в машине легко будет угадываться источник вдохновения. Автор дизайна нового Runabout — Андреа Мочеллин, создавший Bertone GB110.

© Motor.ru

29 октября компания Bertone представит новый концепт, который станет современным прочтением Autobianchi A112 Runabout работы Гандини. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день 55 лет назад на Туринском автосалоне состоялась премьера оригинального родстера. В облике новинки можно будет найти отсылки к другим проектам Bertone, например Fiat X1/9, серийному воплощению A112, а также гоночным катерам эпохи 70-х.

© Bertone

Ожидается, что Bertone Runabout сохранит пропорции исходника, в том числе длинный плоский нос, широкие крылья и хвост Камма. Разработку дизайна спорткара курирует немец Андреа Мочеллин, создавший Bertone GB110 и имеющий за плечами опыт работы в Pininfarina, Alfa Romeo и Nio. «Runabout — это объект с чистейшей геометрией, какую только можно представить в автомобильном дизайне, — говорит Мочеллин. — Поскольку он целиком состоит всего из двух линий».

© Bertone

Оригинальный Autobianchi A112 Runabout создавался, чтобы получить заказ от Fiat на разработку дизайна новой переднеприводной модели. В итоге баркетта превратилась в серийную таргу Fiat X1/9 со среднемоторной компоновкой и задним приводом. Не дошел до серии и двигатель 1.1 от Fiat 128, поскольку на X1/9 ставили агрегаты объема 1,3 и 1,5 литра.