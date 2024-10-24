Автоэксперт объяснил, какую резину лучше выбрать — «шипы» или «липучку»

Автоэксперт Дмитрий Попов в интервью Gazeta.SPb объяснил, в каких случаях стоит покупать шипованную резину, а в каких фрикционную (также называемую «липучкой»). Вторая, по его словам, больше подходит для городской езды, поскольку в крупных населенных пунктах чаще всего асфальт обрабатывается реагентами, потому на нем минимальное количество льда и снега.

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Специалист отметил, что шипы на голом асфальте лишь увеличивают тормозной путь, из-за отсутствия полного контакта колеса с дорогой.

«Если же вы планируете выезжать в область, путешествовать по каким-то региональным дорогам, ехать на дачу или в деревню, где много рыхлого снега, где много снежного наката, который не убирали, а машины закатали его колесами, то в этом случае правильнее пользоваться шипами», — сказал Попов.

При этом он призвал водителей, в первую очередь, полагаться не на резину, а на собственные навыки безопасного вождения, поскольку зима, независимо от погоды и выбранных покрышек, остается периодом повышенной опасности.

Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов до этого назвал правила безопасной езды в зимнее время.

Он подчеркнул, что нештатную ситуацию легче избежать, чем бороться с ее последствиями. Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться избежать заноса, сноса или столкновения.

Кроме того, любое резкое нажатие на газ, тормоз или неаккуратная работа рулем могут привести к потере контакта колес с дорогой и спровоцировать опасную ситуацию. Во избежание подобного эксперт посоветовал максимально плавно трогаться с места.