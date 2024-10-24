Директора VW депортировали из Китая за слишком веселый отпуск

Власти КНР депортировали Йохена Сенгпиля, директора по маркетингу Volkswagen в Китае, на фоне положительного результата теста на наркотики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, таможенники проверили бизнесмена на употребление запрещенных веществ после его возвращения из Таиланда.

Данных о том, почему силовики решили проверить топ-менеджера крупной корпорации, пока нет, отметили журналисты. Они добавили, что мужчина работал в китайском представительстве холдинга свыше двух лет.

Анализы Сенгпиля дали положительный результат как на каннабис, так и на кокаин. В связи с этим, правоохранители задержали его на 10 дней. Volkswagen Group China и посольство ФРГ в Пекине приложили максимальные усилия, чтобы добиться освобождения директора по маркетингу.

Авторы статьи отметили, что предприниматель по прямому указанию председателя КНР Си Цзиньпина был депортирован из страны. Кроме того, ему запретили возвращаться в КНР.

Инцидент с топ-менеджером произошел на фоне падения продаж автомобилей Volkswagen в Китае на 15%, до 711 500 единиц, констатировали аналитики агентства.