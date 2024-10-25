Dodge Charger Daytona получит твердотельную батарею в 2026 году

Корпорация Stellantis объявила, что собирается в 2026 году вывести на дороги тестово-демострационный парк электрических маслкаров Dodge Charger Daytona, оснащённых твердотельными батареями американской компании Factorial — это станет важным шагом на пути внедрения таких батарей в массовое производство.

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Твердотельные аккумуляторы для электромобилей являются своеобразным Святым Граалем мирового автопрома, все о них мечтают, но пока никто не может запустить такие аккумуляторы в серийное производство — разработчикам не удаётся добиться устойчивых и воспроизводимых на больших тиражах характеристик. Считается, что именно твердотельные батареи позволят электромобилям полностью или почти полностью вытеснить с рынка машины с ДВС.

По сравнению с обычными современными аккумуляторами, в которых используется жидкий или гелеобразный электролит, твердотельные аккумуляторы легче, имеют более высокую плотность энергии, более высокую скорость зарядки и меньшую потерю ёмкости при эксплуатации. Вдобавок твердотельные аккумуляторы более пожаробезопасны и обеспечивают нужные характеристики в более широком диапазоне температур. В общем, масса преимуществ.

Разработкой твердотельных аккумуляторов сегодня прямо или косвенно занимаются все ведущие автопроизводители. Stellantis, например, инвестирует в профильные стартапы: в 2021 году корпорация вложила 75 млн долларов в компанию Factorial из американского штата Массачусетс, основанную в 2013 году при поддержке Корнеллского университета. Эту же компанию финансируют Mercedes-Benz и Hyundai, все надеются со временем в полной мере воспользоваться плодами труда учёных и заработать на твердотельных батареях огромные деньги.

Корпорация Stellantis хочет начать полевые испытания батарей Factorial в 2026 году, несколько электрических маслкаров Dodge Charger Daytona оснастят адаптированными для них твердотельными батареями, собранными из ячеек FEST с плотностью энергии 390 Вт·ч/кг, — это не рекордный, но очень хороший показатель (другие разработчики обещают плотность энергии на уровне 450 Вт·ч/кг). Стандартная литий-ионная батарея Dodge Charger Daytona имеет ёмкостью 100,5 кВт·ч и весит более 500 кг, а с твердотельными ячейками она будет весить 260 кг, то есть примерно в два раза меньше.

Когда можно ожидать серийную версию Dodge Charger Daytona с твердотельной батареей, Stellantis и Factorial не сообщает, но ясно, что если до этого дойдёт, то такую же батарею получат и другие электромобили Stellantis на платформе STLA Large, а их запланировано очень много.