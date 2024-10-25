Mitsubishi представила новый кроссовер для небогатых рынков

Трехрядный паркетник дебютировал в статусе прототипа. Но при этом объявлено, что шоу-кар перевоплотится в серийную модель.

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В рамках открывшегося сегодня, 24 октября, Филиппинского автосалона компания Mitsubishi провела мировую премьеру семиместного концептуального кроссовера под названием DST. Прототип является предвестником трехрядной модели, которая встанет на конвейер в 2025 финансовом году (продлится с апреля 2025-го по март 2026-го). Серийный кроссовер будет адресован в основном небогатым рынкам – прежде всего странам Юго-Восточной Азии. При этом не исключено, что SUV появится еще в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Напомним, еще на стадии публикации тизеров некоторые азиатские СМИ предположили, что на Филиппинах представят прототип рамного внедорожника Pajero Sport следующего поколения. Но нет, это все-таки кроссовер. Причем не исключено, что за основу для товарного воплощения Mitsubishi DST Concept возьмут уже продающийся компактный пятиместный паркетник Xforce (кое-где это новый Outlander Sport).

В частности, с Xforce шоу-кар роднят дизайн оптики и накладки в нижней части дверей. Хотя DST все же брутальнее двухрядного кросса. Так, концепт имеет заквадраченные колесные арки, более внушительные бамперы и радиаторную решетку, рельефные выштамповки по бокам, а на капоте есть воздуховоды. Еще у DST Concept камеры вместо зеркал и необычная стеклянная панель на крыше. Но у серийного кроссовера этого добра наверняка не будет.

Размеры концепта не раскрыты. Длина Mitsubishi Xforce равна 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2650 мм.

В салоне Mitsubishi DST Concept – двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, сенсорная панель управления «климатом» и объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Впрочем, у товарной машины интерьер, скорее всего, окажется проще.

О моторе и коробке марка не рассказала. При этом в Mitsubishi заявили, что DST имеет передний привод и систему выбора режима движения. Всего у прототипа пять режимов: Normal, Gravel, Mud, Wet и Tarmac (последние два – для движения по затопленным и «асфальтированным извилистым» дорогам соответственно).

Если основой для серийного воплощения DST Concept действительно станет Xforce, то и технику трехрядный кроссовер, видимо, разделит с компактным братом. Пятиместный паркетник сегодня доступен с бензиновым атмосферником 1.5 (103 или 105 л.с. в зависимости от рынка), который работает в паре с вариатором. Mitsubishi Xforce тоже бывает только с передним приводом.