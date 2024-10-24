Камеры стали распознавать машины со скрытыми номерами

В России ужесточилось наказание за сокрытие номеров. За использование специальных устройств - однозначное лишение прав. За повторное управление с номерами, закрытыми с помощью специальных материалов, - также лишение прав. Однако эти специальные материалы свободно продаются даже на заправках, в том числе на платных трассах. В том числе - искусственная грязь в баллончиках. Как бороться с этой напастью?

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Стоя на одной из заправок на трассе М12, корреспондент "РГ" наблюдал: выезжает одна машина с заправки - и у нее откидываются номера. Выезжает другая - водитель выходит с баллончиком грязи, наносит на номер и также отбывает. Следом выезжает еще один водитель. Заходит на заправку, выходит с баллончиком на сей раз искусственного снега, покрывает им номер и - в дорогу.

Очевидно, что все они делают это, чтобы не платить за проезд по магистрали, тем более что шлагбаумов там нет. Камер контроля скорости - единицы. Но всех добропорядочных водителей бесит не то, что такие автовладельцы пытаются уйти от оплаты проезда. Скрыв номера, эти граждане, вероятно, чувствуют себя в полной безопасности даже на высокоскоростной магистрали.

А остальные себя в такой безопасности не ощущают. Если что-то случится на дороге, где искать виновника со скрытыми номерами?

Нейросеть определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, таких, как трещины на лобовом стекле, дефекты на кузове

Напомним, что на маркетплейсах запретили продавать устройства, позволяющие скрывать номера. Почему же баллончики с грязью в свободной продаже, причем даже на заправках на платных трассах?

Как пояснили некоторые специалисты, в Роспотребнадзоре занимаются защитой прав потребителей. А эти баллончики вреда потребителям не наносят. Поэтому оснований для запрета на их реализацию нет.

Как напомнил сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, в России действует Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Согласно ему, государственный регистрационный знак должен быть видимым. Аналогичное требование есть и в Правилах дорожного движения.

- На мой взгляд, это дает основание для запрета розничного оборота материалов, предназначенных превратить автономера в невидимые для радаров, или иных средств идентификации нарушителей, - поясняет Петр Шелищ. - Сделать это, на мой взгляд, должно правительство РФ путем включения такого запрета в находящийся сейчас на финальной стадии обсуждений проект технического регламента о безопасности химической продукции, который планируется утвердить постановлением правительства РФ.

А пока остается только активнее выявлять тех, кто скрывает номера. Но как это сделать? Сотрудников Дорожно-патрульной службы у нас не хватает. Выставить их на каждом километре не получится. Ространснадзор запустил пилотный проект, который позволит выявить нарушителей на дорогах с помощью камер видеофиксации, если номер машины намеренно скрыт. Технологию протестируют в ЦФО, ПФО, УФО и СКФО. На первом этапе определят технические требования к камерам, условия их размещения.

О том, как с помощью камер можно выявить скрытый номер, рассказал заместитель генерального директора, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК "Урбантех" Александр Домбровский:

- Алгоритм распознавания транспорта без регистрационных знаков прост: автомобиль проезжает первую камеру, которая с помощью нейросети его распознает и фиксирует в определенном месте и в определенное время без номеров. Для того, чтобы найти нарушителя, в работу вступает анализ данных со второй камеры - в момент, когда автомобиль проехал уже с не скрытым знаком. Нейросеть определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, таких, как трещины на лобовом стекле, дефекты на кузове, наклейки, наличие или отсутствие багажника, а также цвет салона, колесные диски или характерные загрязнения. Благодаря этому удается обнаружить водителей, которые под первой камерой скрыли государственный номер, а под второй камерой номер был уже не скрыт (при этом расстояние между камерами может быть как 1 км, так и несколько). Данный алгоритм эффективен в первую очередь для тех водителей, которые применяют технические устройства для временного сокрытия знаков.

Напомним, какие меры грозят за подобное сокрытие номеров. Если водитель попался в первый раз, он может отделаться штрафом 5 тысяч рублей. А может и не отделаться, если будет установлено, что номер был сокрыт намеренно. Тогда ему будет грозить лишение прав от одного до трех месяцев.

За повторное нарушение - лишение прав от года до полутора лет.

За использование устройств, которые откидывают знаки или их переворачивают - лишение прав от года до полутора лет с конфискацией устройств.