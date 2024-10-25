Обновлен кроссовер BYD Tang: меньше лоска, но больше мощности

Трехрядный паркетник получил фирменную гибридную систему DM-i последнего поколения. Есть и другие обновки, но они довольно скромные.

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Крупный кроссовер BYD Tang актуального второго поколения в строю с 2018 года. Это отдельное семейство, в которое входят подзаряжаемый гибрид и электрокар: полноценный рестайлинг паркетники пережили в 2021-м и 2022-м годах соответственно. На подходе модель третьей генерации, такой SUV уже ловили фотошпионы. Однако от нынешнего Tang компания отказываться пока не намерена – в Китае только что стартовали продажи гибридного кроссовера 2025 модельного года.

Главное – BYD Tang получил фирменную систему DM-i пятого поколения. Она включает бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 156 л.с. и 272-сильный электромотор (установлен на передней оси), вместе они выдают 421 л.с. Двигатели дореформенного гибрида слабее: бензиновый 1.5T выдает 139 л.с., электромотор – 218 л.с. Батарея прежняя – емкостью 21,5 кВт*ч.

Заявлено, что обновленный BYD Tang DM-i наберет первую «сотню» за 7,5 секунды, только на электротяге он способен проехать 115 км по китайскому циклу CLTC. Время разгона с 0 до 100 км/ч старого гибрида в характеристиках не указано, а дальнобойность приведена по совсем уже старому циклу NEDC – 112 км. При этом у дореформенного гибридного Tang еще есть полноприводная версия с отдельным электромотором на задней оси. Но кроссоверу 2025 модельного года такой вариант не положен – по крайней мере, пока.

Что же касается других обновок, то их немного. Так, для BYD Tang предусмотрен «черный» пакет: в этом цвете могут быть выполнены рамка радиаторной решетки (включая массивную верхнюю плашку), окантовка стекол и рейлинги на крыше. Еще паркетнику достались 20-дюймовые колеса нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова.

Посвежевший гибрид доступен в четырех комплектациях, кроссовер по умолчанию семиместный. В базе есть светодиодная оптика, электропривод багажной двери, виртуальная приборка (12,3 дюйма) и мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма (его можно поворачивать), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. «Средние» версии – это также подогрев руля и передних сидений (кресла еще и с вентиляцией). Топовый паркетник имеет проекционный дисплей, массажер сидений и расширенный комплекс систем безопасности.

За BYD Tang DM-i 2025 модельного года просят 179 800 – 207 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,4 млн – 2,8 млн рублей по актуальному курсу.