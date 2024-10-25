На аукционе продадут секретную коллекцию автомобилей Chevrolet, пережившую торнадо

С молотка пустят секретную коллекцию автомобилей Chevrolet, пережившую торнадо
На торги выставят коллекцию старых Chevrolet под названием Tornado Collection. Собрание насчитывает 33 машины, в числе которых присутствуют редчайшие и уникальные версии. Причем многие годы владелец скрывал от общественности свою уникальную коллекцию, получившую название в честь торнадо, который некогда обрушился на город, повредив множество зданий, включая то, под крышей которого хранились машины. Несмотря на сильные повреждения ангара, транспортные средства практически не пострадали.
Коллекционер собрал под одной крышей 29 автомобилей Chevrolet, выпущенных с 1955 по 2021 годы. Помимо десятка Corvette многих поколений и 11 экземпляров Camaro в собрании присутствуют разные Impala, а также несколько винтажных машин ограниченных серий.
К таким моделям относится один из 25 существующих спорткаров Corvette ZR1 образца 1970 года, 69 Copo Camaro выпуска 2013 года, а также один из трех Camaro Z28, построенных в 1993 году для участия в гонке Indy 500.
Помимо моделей Chevrolet в коллекции нашлось место Pontiac GTO, рестомоду Plymouth Cuda, а также двум открытым Cadillac — Allante и XLR. Стоимость более трех десятков машин аукционисты пока не раскрывают. Ожидается, что за коллекцию, пережившую торнадо, заплатят миллионы долларов.
В начале октября на американской свалке обнаружили огромную коллекцию редких премиальных автомобилей. Собрание и 566 машин оценили в несколько миллионов долларов.