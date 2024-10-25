На аукционе продадут секретную коллекцию автомобилей Chevrolet, пережившую торнадо

На торги выставят коллекцию старых Chevrolet под названием Tornado Collection. Собрание насчитывает 33 машины, в числе которых присутствуют редчайшие и уникальные версии. Причем многие годы владелец скрывал от общественности свою уникальную коллекцию, получившую название в честь торнадо, который некогда обрушился на город, повредив множество зданий, включая то, под крышей которого хранились машины. Несмотря на сильные повреждения ангара, транспортные средства практически не пострадали.

© Motor.ru

Коллекционер собрал под одной крышей 29 автомобилей Chevrolet, выпущенных с 1955 по 2021 годы. Помимо десятка Corvette многих поколений и 11 экземпляров Camaro в собрании присутствуют разные Impala, а также несколько винтажных машин ограниченных серий.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

К таким моделям относится один из 25 существующих спорткаров Corvette ZR1 образца 1970 года, 69 Copo Camaro выпуска 2013 года, а также один из трех Camaro Z28, построенных в 1993 году для участия в гонке Indy 500.

Помимо моделей Chevrolet в коллекции нашлось место Pontiac GTO, рестомоду Plymouth Cuda, а также двум открытым Cadillac — Allante и XLR. Стоимость более трех десятков машин аукционисты пока не раскрывают. Ожидается, что за коллекцию, пережившую торнадо, заплатят миллионы долларов.

В начале октября на американской свалке обнаружили огромную коллекцию редких премиальных автомобилей. Собрание и 566 машин оценили в несколько миллионов долларов.