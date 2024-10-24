Начало продаж кроссовера FAW Bestune Т90 в России отложено

В России перенесён старт продаж FAW Bestune Т90. Директор «Авилон FAW». Директор «Авилон FAW» Андрей Михедов сообщил, что продажи китайского среднеразмерного кроссовера FAW Bestune Т90 в России начнутся не раньше декабря 2024 года.

© Quto.ru

По словами Михедова, информации о цене автомобиля на данный момент нет, передаёт «Газета.Ru».

Флагманский Bestune T90 в России будет доступен в трёх комплектациях. В базовом варианте кроссовер оснащён 12,6-дюймовым мультимедийным экраном, 9,6-дюймовой приборной панелью и беспроводной зарядкой для смартфонов, шестью подушками безопасности, функцией предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков, системой автоматической парковки.

Ранее стало известно, что исследование компании «Рольф» выявило самые популярные бренды среди женщин-автолюбителей. Так, в 2024 году самыми популярными новыми машинами у россиянок стали кроссоверы Omoda (364 проданных единицы), Hyundai (304) и Chery (263). На три модели пришлось 16% покупок — это Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. В пятёрку самых популярных среди женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro (244) и Haval Jolion (243).