В Москве появились быстрые зарядные станции повышенной мощности

В центре Москве стало на две зарядные станции для электромобилей больше. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об установке в столице первых быстрых зарядных станций повышенной мощности проекта «Энергия Москвы». Две станции мощностью 150 кВт расположены в Денежном переулке и на Воздвиженке, уточнил чиновник.

Среди основных преимуществ новых станций выделяются коннекторы Gb/t и CCS Combo 2, которые подходят для подзарядки самых популярных моделей электромобилей. Подзарядка на них занимает всего 30 минут, при этом подзаряжать можно сразу два электромобиля. Свободную станцию можно найти через приложение «Московский транспорт», в нём же можно забронировать зарядную сессию.

По словам Ликсутова, к 2030 году число зарядных станций в российской столице вырастет до 30 тысяч. Также будут установлены хабы для такси и каршеринга с возможностью подзарядки 10–15 машин одновременно.

Ранее стало известно, что продажи электрокаров с пробегом снижаются в России который месяц подряд. В сентябре текущего года россияне купили 1 088 подержанных электромобилей, что на 6% меньше, чем год назад. Но по итогам реализации за девять месяцев 2024 года отмечен рост — за это время было продано 8 359 подержанных электрокаров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Более 70% от общего объёма продаж электрокаров с пробегом в сентябре пришлось на три бренда — Nissan (454 единицы), Tesla (173) и Zeekr (150). Показатели остальных марок были менее 100 единиц.