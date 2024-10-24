На базе грузовика ГАЗ построили идеальную «воровайку»

Исходная модель оснащена дизелем ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра, который развивает 169 л. с. С ним состыкована совершенно новая 6-ступенчатая коробка передач. Кроме того, модель имеет закабинный спальник, пневмоподвеску сзади, антиблокировочную систему тормозов, а также противобуксовочного ассистента и горный тормоз.

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Завод спецтехники «Смартэко» сумел создать действительно многофункциональный автомобиль: его можно эксплуатировать и как обычный бортовой грузовик, и как универсальный эвакуатор, способный перевозить легковые автомобили на любые расстояния.

Бортовая платформа имеет размеры 6 200 х 2 550 х 600 мм. Задний свес кузова усилен, а борта защищены резиновыми отбойниками. Длина стрелы краноманипуляторной установки составляет 16 метров, что позволяет поднимать грузы на высоту до 17 метров.

Между тем, стало известно, какие грузовики будут выпускать под российской маркой «Алтай». Производством займётся «Кистоун Авто», за которым может стоять петербургская логистическая фирма «Кистоун Лоджистикс».