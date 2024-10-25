Аттестацию успешно проходят четыре из пяти подмосковных таксистов

Аттестацию на знание правил работы в такси уже прошли более 3,6 тысячи водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок в Подмосковье. Как отмечают в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, 80%, или четверо из пяти пришедших на аттестацию, справляются с ней успешно.

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Пока, напомним, аттестация - дело добровольное. Обязательной она станет с 1 марта 2025 года, когда неаттестованных водителей агрегаторы начнут отключать от заказов. Весь процесс проходит онлайн и занимает 20 минут, в течение которых нужно ответить всего лишь на 10 вопросов. Успешно пройденным считается тест с верными ответами на 8 из них.

Вопросы подразделяются на три тематических блока. Первый касается правил перевозки пассажиров и багажа в такси. Второй - действий водителя в чрезвычайных ситуациях, здесь фактически представлены вопросы из ПДД. Третий блок, вызывающий множество вопросов как у экспертов, так и у самих водителей, посвящен знанию городской среды и умению ориентироваться на дорогах столичного региона. Не все согласны с тем, что при наличии навигаторов третий блок вообще нужен. Но те, кто уже прошел аттестацию, говорят, что вопросы там несложные.

"Мне, например, попались вопросы о том, в каком районе Москвы находится ГУМ, какие трассы примыкают к аэропорту Домодедово и какого цвета указатели, ведущие к достопримечательностям Подмосковья", - рассказал "РГ" уже аттестованный таксист из Химок Карен Ваноян.

По его словам, если ты знаешь русский язык, заглядывал в Правила дорожного движения и работаешь в столичном регионе хотя бы пару месяцев, никаких трудностей тесты не вызовут.

Аттестация проходит в КИС "АРТ" - комплексной информационной системе "Аналитика работы такси". Уже сама регистрация в ней гарантирует, что водитель работает легально. Чтобы завести личный кабинет в КИС "АРТ", нужно подгрузить документы, удостоверяющие факт постановки на учет в налоговых органах, справку об отсутствии судимости, сделать селфи, указать другие личные данные. Без этого тест не откроется.

Успешное прохождение теста на два года открывает таксисту доступ в реестр аттестованных лиц. Затем всю процедуру придется повторить. А что будет, если водитель аттестацию не прошел? Через сутки у него будет еще одна онлайн-попытка. Если же и она окажется неудачной, дальнейшая аттестация будет возможна только в очной форме в профильных центрах в Подольске, Ивантеевке, Коломне и Солнечногорске.