В США родители доверяют беспилотным такси перевозить детей одних в школу

Американцы не доверяют водителям такси везти их детей в школы. В штате Аризона уже тенденция — родители отправляют своих детей без сопровождения взрослых в школу или на другие мероприятия на беспилотных автомобилях Waymo, нарушая политику приложения. Она запрещает несовершеннолетним пассажирам ездить без сопровождения взрослых. Но пользователей это никак не пугает.

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Гораздо опаснее, по мнению многих жителей штата, когда ребёнка везёт незнакомец, который может потенциально навредить. И эта обеспокоенность — не просто болезненное воображение некоторых взрослых.

В 2019 году Uber по решению суда заплатил жертвам сексуальных домогательств со стороны водителей сервиса 4,4 миллиона долларов. Ситуация значительно улучшилась, но единичные случаи все равно происходят, анонимно признаются пользователи сервисов Uber или Lyft. Именно поэтому американцы не решаются отправлять своих детей в такси наедине с водителем. По мнению многих, в беспилотном такси безопаснее, потому что детям не приходится иметь дело с незнакомцами.

Профессор Университета штата Аризона Эндрю Мейнард, исследующий беспилотные автомобили, уверен, что Waymo в конечном итоге расширит свою деятельность и начнет предлагать услуги подросткам, но только после того, как будут решены определённые нюансы.

В настоящее время правилами определено, что пассажиры Waymo должны быть старше 18 лет, чтобы использовать приложение и ездить самостоятельно. Если будет обнаружено, что кто-то нарушает эти правила, Waymo может принять меры, включая деактивацию учетной записи. При этом в компании заявили, что там изучают возможность использования сервиса подростками, но под присмотром родителей.